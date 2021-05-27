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Президент Польши пообещал призвать к порядку "ненормальную страну" - Россию

Мир

Находящийся с официальным визитом в Грузии президент Польши во время посещения линии разграничения между Грузией и Южной Осетией назвал Россию "ненормальной страной".

Президент Польши пообещал призвать к порядку "ненормальную страну" - Россию

Анджея Дуду возмутило, что в Цхинвале находится российская военная база.

"Действия России — агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это страна-агрессор", — цитирует его слова издание Dziennik Gazeta Prawna.

Польский президент заявил также, что "поведение России требует решительных действий со стороны международного сообщества".

И пообещал, что в скором времени Польша будет активнее добиваться от Москвы "соблюдать нормы поведения в мире", напомнив, что 2022 году его страна будет председательствовать в ОБСЕ и поднимет "этот вопрос" на форуме генеральной Ассамблеи ООН и в Совете по Правам Человека ООН.

К слову, в этот раз Дуда не был оригинален. Ранее он уже называл Россию "врагом свободы".

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За что поляки ценят и критикуют президента Анджея Дуду?…
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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