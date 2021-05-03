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Президент Польши оскорбил Россию во время выступления перед Зеленским

Мир » Европа » Восточная Европа

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на торжественном заседании сейма с литовским парламентом назвал Россию "врагом свободы". 3 мая празднуется 230-летие конституции Речи Посполитой.

Президент Польши оскорбил Россию во время выступления перед Зеленским

На празднование в Варшаву был приглашён президент Украины Владимир Зеленский, а также главы Латвии, Литвы и Эстонии. По словам Дуды, в первой конституции Польши было прописан принцип демократии.

"В майской конституции был записан девиз: Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа", — заявил Дуда.

По его словам, это не понравилось России, что привело к русско-польской войне 1792 года.

"Конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия", — заявил Дуда.

Кроме того, Дуда заявил Зеленскому о том, что "Россия оккупировала Крым и Донбасс".

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Автор: Артём Пермяков
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