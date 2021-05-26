Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал о сложной обстановке вокруг страны. По его словам, наблюдается милитаризация сопредельных государств.
"Прямыми следствиями данных процессов являются высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооружённых сил стран — членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов", — приводит БЕЛТА слова Хренина.
По словам министра обороны, повысилась интенсивность полётов разведывательных самолётов над Балтикой. Она составляет до 30 вылетов в неделю. По мнению министра обороны, возможны военные действия по югославскому сценарию.
"Для приёма и размещения войск передового присутствия НАТО наши западные соседи продолжают совершенствовать военную инфраструктуру. Это существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту продвижения демократии", — заявил Хренин.
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