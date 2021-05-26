Белоруссия на данный момент стоит на пороге не просто холодной, а "ледяной" войны. По мнению президента страны Александра Лукашенко, важно не допустить перерастания ситуации в полноценный "горячий" конфликт.
"Мы должны сохранить свою страну и передать [её] своим детям в нормальном состоянии.
Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", — цитирует Лукашенко БелТА.
Президент Белоруссии отметил: против его страны ведут гибридную войну, недоброжелатели активно ищут уязвимости. В целом же Белоруссия, продолжил Лукашенко, рассматривается как
"…экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда".
"Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь", — добавил Лукашенко.
Напомним, что ранее Лукашенко также высказался по поводу инцидента с самолётом: он уверен, что сработал в точном соответствии с международными нормами.
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