Лукашенко рассказал о красных линиях и самолёте Ryanair

Новые заявления от лидера Белоруссии Александра Лукашенко: он рассказал о "недоброжелателях" РБ и об инциденте с самолётом Ryanair. Президент отметил, что "красные линии" уже пройдены, а в ситуации с самолётом он действовал в рамках международного законодательства.

О "недоброжелателях"

Лукашенко высказался о "недоброжелателях" извне следующим образом: оказывается, смена их тактики прогнозировалась ранее.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", — сообщил Лукашенко в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передаёт БелТА.

Об инциденте с Ryanair

Также Лукашенко осветил ситуацию с самолётом компании Ryanair: лидер Белоруссии уверен, что действовал в рамках закона.

"Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" — отметил Лукашенко, цитирует Sputnik Беларусь.

Кроме того, отметил президент: экипаж самолёта вышел на связь как с авиакомпанией, так и с аэропортом Вильнюса, но по итогам решил всё же сесть в Минске.

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