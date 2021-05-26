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В Китае пастух спас шестерых замерзавших марафонцев

Мир

Скромный пастух Чжу Кемин провозглашен национальным героем в Китае.

В Китае пастух спас шестерых замерзавших марафонцев

Мужчина спас жизни шести участников трагического марафона, состоявшегося в минувшие выходные в провинции Ганьсу, где из-за суровых погодных условий погиб 21 человек.

Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, 172 участника субботней гонки должны были пройти 100-километровый кросс. Но на них в горах обрушился сильнейший погодный катаклизм с ледяным дождем, сильными ветрами и градом.

В тот день Чжу Кемин пас овец и от внезапного ненастья укрылся в пещере, где у него были аварийные запасы.

Оказавшись внутри, мужчина услышал голос, призывающий на помощь, вышел из убежища, нашёл человека и, приведя его в пещеру, помог согреться.

Вскоре в пещеру пришли еще четыре дрожащих от холода человека, а чуть позже одного участника марафона Чжу нашёл лежащим без сознания на земле с признаками переохлаждения.

Сам Чжу считает, что он действовал как "обычный человек, который должен помогать тем, кому это надо».

Спасший жизни шести человек, мужчина сожалеет, что не смог сделать больше, чтобы помочь другим:

 "Были еще люди, которые не могли спасти себя", - говорит он.

Жертвами разгулявшейся стихии стал 21 человек. Большинство скончались от переохлаждения.

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В Китае 21 спортсмен погиб на марафоне
Автор: Ольга Лебедева
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