Трагический забег: 21 марафонец погиб в Китае

По меньшей мере 21 спортсмен — бегун погибли на горном марафоне Хуанхэ Шилинь, стартовавшем в субботу утром в Каменном лесу — популярном туристическом аттракционе и парке площадью около 50 квадратных километров, расположенном к юго-востоку от уезда Цзинтай провинции Ганьсу на северо-западе Китая после резкого ухудшения погоды.

Об этом в воскресенье сообщили государственные СМИ страны.

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Говорят, что на тропу, где проходил марафон, обрушился сильный шторм с ледяным градом и проливным дождём. На тот момент группа спортсменов находилась на высоте примерно двух километров над уровнем моря в одних шортах и футболках.

Как только в соцсетях появились сообщения о происходящем — о том, что люди в прямом смысле слова замерзают, на место, где в тот момент находились бегуны были направлены более 1200 спасателей на поиски пропавших спортсменов среди оползней и наводнений.

"Температура упала ночью из-за сложного рельефа местности, что осложнило усилия спасательной команды", — сообщили официальные лица.

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По данным агентства Синьхуа, среди погибших оказался 31 — летний чемпион ультрамарафона и трехкратный победитель забега Цзин.

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