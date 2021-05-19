Пожилой пакистанец, который провёл более 16 лет в заключении в скандально известном американском следственном изоляторе в заливе Гуантанамо на Кубе, наконец освобождён.
Об этом сообщил СМИ его адвокат.
"Сайфулла Парача уже более 16 лет находится в тюрьме по подозрению в связях с "Аль-Каидой*". Однако его похитители никогда не предъявляли официальных обвинений в преступлении", — рассказал защитник.
Парача был богатым бизнесменом, который владел недвижимостью в Нью-Йорке. Но его жизнь перевернулась с ног на голову после того, как американские власти заявили, что он был "посредником” "Аль-Каиды"*, который помог деньгами террористам при подготовке терактов в США 11 сентября.
Американцы захватили мужчину в Таиланде в 2003 году, а год спустя он был переведён в Гуантанамо.
В ноябре 2020 его дело было в восьмой раз передано в комиссию по надзору за заключёнными.
По словам его адвоката Шелби Салливан-Бенниса, американские военные теперь, наконец, согласились освободить его, но почему — не объяснили, заявив только, что Парача "не представляет постоянной угрозы” для Соединённых Штатов.
Однако это решение не означает, что Парача будет немедленно освобождён. Впереди еще целый ряд препятствий, в том числе вопрос о том, куда он будет репатриирован. Салливан-Беннис сказал, что Пакистан готов принять его и что нет никаких препятствий для его возвращения.
К слову, помимо того, что Сайфулла Парача — самый старый заключённый, он также является одним из последних оставшихся узников Гуантанамо. В настоящее время в этом учреждении содержится 40 заключённых, тогда как в 2003 году их было больше 700.
* запрещена на территории России
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