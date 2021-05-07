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В Мьянме неизвестные провели атаку на газопровод, идущий в Китай

Мир

Продолжает ухудшаться обстановка в Мьянме: неизвестные вооружённые лица атаковали объекты, расположенные в непосредственной близости от газопровода, ведущего на территорию Китая.

В Мьянме неизвестные провели атаку на газопровод, идущий в Китай

Данные приводит издание Nikkei: журналисты уточняют, что нападавших было примерно 20, а инцидент произошёл около города Мандалай. Известно, что погибли минимум три бойца, которые занимались охраной объектов.

Ранее, уточняют в Nikkei, из Пекина просили ВС Мьянмы уделить повышенное внимание охране тех объектов, которые как-либо связаны с Китаем.

Напомним, что на данный момент в Мьянме действует чрезвычайное положение (объявлено сроком на год первого февраля). У власти — военные, которые сместили руководство страны, объяснив это масштабными фальсификациями выборов. Против такого подхода выступили многие жители страны, что вылилось в открытие столкновения, приведшие, по сведениям правозащитных организаций, уже к 770 смертям.

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Автор: Константин Шапров
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