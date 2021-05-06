Учёные научились "предсказывать" тяжёлую форму COVID-19

Учёным удалось выяснить, какой биомаркер может "подсказать" на ранней стадии заболевания COVID-19, насколько тяжело будет протекать болезнь.

Таким "подсказчиком" оказались Т-клетки-киллеры. Они относятся к типу белых кровяных телец. Организм вырабатывает эти клетки как часть иммунного ответа на ранней стадии заболевания. Этот биомаркер поможет лечащим врачам правильно выбрать тип и интенсивность лечения пациента, установила группа швейцарских, немецких и французских учёных под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета.

Организм реагирует на различные пневмонии сходным образом. Иммунная реакция является частью общей реакции поряжённого заболеванием организма. Однако в случае с коронавирусной инфекцией всё происходит иначе, пояснил руководитель исследования.

"Когда дело доходит до COVID-19, Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальное поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе — иммунную сигнатуру, специфичную для COVID-19", — приводит его слова РИА Новости.

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