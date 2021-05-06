Китайский бойкот опрокинул продажи Adidas и Nike

В апреле 2021 года продажи Adidas и Nike в китайском интернет-магазине Tmall (входит в Alibaba Group) рухнули из-за уйгурского скандала.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Morningstar, продажи Adidas упали на 78%, Nike — на 59%. От бойкота также пострадала японская розничная сеть одежды Uniqlo, продажи которой снизились более чем на 20%.

Китайцы начали покупать вещи местных спортивных брендов. Так, продажи Anta Sports выросли на 59%, Li Ning — на 92%. Больше всех выиграла от скандала China Lining, увеличив продажи сразу на 800%.

Жители Китая устроили западным компаниям бойкот после того, как Австралийский институт стратегической политики обвинил китайские власти в том, что они заставляют уйгуров работать на фабриках известных брендов, запрещая им уезжать домой.

Уйгуры живут преимущественно на западе Китая. После такого заявления США ввели запрет на импорт хлопковых изделий из Синьцзяна. Британский министр иностранных дел Доминик Рааб также отмечал готовность Великобритании ограничивать торговлю с Китаем из-за нарушения прав уйгуров.

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