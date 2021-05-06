Блинкен заявил, что Россия не отвела войска от границы с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев. По его словам, американцы помогают украинцам защититься от "российской агрессии".

Блинкен заявил, что большая концентрация российских войск у границы с Украиной продолжает наблюдаться, несмотря на заявления России об отводе армии в места постоянной дислокации. По его словам, армия РФ не полностью отведена от границы.

"Вместе с партнёрами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя против агрессии РФ. Хотя некоторые силы РФ были отведены от границы с Украиной, но некоторые остаются, и мы наблюдаем за ситуацией очень внимательно", — заявил Блинкен во время брифинга в Киеве.

Ранее Украина, США и другие страны обвинили Россию в агрессивном поведении из-за присутствия войск у границ. В министерстве обороны РФ заявили, что армия находится на учениях и может располагаться в любой точке на своей территории.

23 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что войска до 1 мая будут отведены в места постоянной дислокации.