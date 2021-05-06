Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша

Лондон объявил, что направит два патрульных судна на остров Джерси в Ла-Манше в качестве “меры предосторожности”, поскольку напряженность из-за правил рыболовства, появившаяся после Brexit, растет.

Противостояние между Джерси и Парижем из – за предоставления французским судам прав на промысел в водах острова приняло новый оборот на этой неделе, когда

французские рыбаки пригрозили заблокировать Сент-Хелиер - главную гавань острова,

морской министр Франции Анник Жирарден напомнила, что Джерси "питается" от подводных кабелей, идущих из Франции, и предупредила, что подача электричества может быть прекращена.

В ответ премьер-министр Борис Джонсон в среду приказал двум патрульным военным кораблям войти в этот район.

“Премьер-министр подчеркнул свою непоколебимую поддержку Джерси. Он сказал, что любая блокада будет совершенно неоправданной. В качестве меры предосторожности Великобритания направит два морских патрульных судна для наблюдения за ситуацией”, - заявила Даунинг-стрит.

Обсудив потенциальную блокаду с главным министром Джерси сенатором Джоном Ле Фондром и министром иностранных дел острова Яном Горстом, Джонсон призвал к срочной деэскалации напряженности вокруг острова посредством диалога заинтересованных сторон.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.