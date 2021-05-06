Лондон объявил, что направит два патрульных судна на остров Джерси в Ла-Манше в качестве “меры предосторожности”, поскольку напряженность из-за правил рыболовства, появившаяся после Brexit, растет.
Противостояние между Джерси и Парижем из – за предоставления французским судам прав на промысел в водах острова приняло новый оборот на этой неделе, когда
В ответ премьер-министр Борис Джонсон в среду приказал двум патрульным военным кораблям войти в этот район.
“Премьер-министр подчеркнул свою непоколебимую поддержку Джерси. Он сказал, что любая блокада будет совершенно неоправданной. В качестве меры предосторожности Великобритания направит два морских патрульных судна для наблюдения за ситуацией”, - заявила Даунинг-стрит.
Обсудив потенциальную блокаду с главным министром Джерси сенатором Джоном Ле Фондром и министром иностранных дел острова Яном Горстом, Джонсон призвал к срочной деэскалации напряженности вокруг острова посредством диалога заинтересованных сторон.
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