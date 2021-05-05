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Париж - Лондону: запретите рыбалку - отрежем электричество

Мир

Франция готова принять ответные меры против новых правил, регулирующих рыболовство вблизи Нормандских островов, и может даже зайти так далеко, что оставит Джерси без электричества.

Париж - Лондону: запретите рыбалку - отрежем электричество

Об этом предупредила морской министр Франции Анник Жирарден.

Во время своего выступления во французском парламенте во вторник Жирарден настаивала на том, что правила, касающиеся британских вод, "совершенно неприемлемы" и "недействительны", поскольку они не соответствуют сделке по Brexit, согласованной и подписанной между Лондоном и Брюсселем в прошлом году.

"В соглашении есть ответные меры, и мы готовы их применить", — сказала министр.

Она также отметила, что Джерси, самоуправляемая британская колония, "питается" от подводных кабелей, идущих из Франции, намекая на то, что подача электричества может быть прекращена.

"Мне очень жаль, что так вышло, но мы сделаем это, если понадобится", — сказала она.

Из-за чего идет "рыболовный спор"

"В пятницу Джерси разрешил 41 судну ловить рыбу в водах у самого большого из Нормандских островов, населенных более чем 107 000 человек. Однако это сопровождалось набором новых правил, которые "не были согласованы или обсуждены с Францией и о которых мы не были уведомлены", — сообщили в Министерстве рыболовства Франции цитата AFP).

В министерстве подчеркнули, что эти меры фактически создали новые правила зонирования вод вблизи острова, а также ограничили количество дней, которые рыбаки могли проводить в море, и типы техники, которую они могли использовать, добавили в министерстве.

Британское правительство, по данным ВВС, настаивает на том, что Джерси "несет ответственность за свои собственные территориальные воды".

Напомним, что рыболовство было одной из самых сложных проблем во время и после переговоров по Brexit.

Между Лондоном и Парижем возникла напряженность из-за доступа к району Ла-Манша, причем французские рыбаки все чаще жаловались на трудности с получением лицензий из Великобритании на работу, которая является их средством к существованию.

В прошлом месяце группа разгневанных рыбаков устроила акцию протеста в Булони, заблокировав грузовики, доставляющие британскую рыбу во Францию.

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Brexit победил. Что дальше?
Автор: Ольга Лебедева
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