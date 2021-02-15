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Спасибо за рыбу: Лондон пугает Брюссель "зелеными" последствиями Brexit

Мир

Пока экономисты Великобритании подсчитывают падение прибылей, экологи ликуют: Brexit помог сдвинуть давно назревшую проблему с экологией и рыболовным промыслом.

Спасибо за рыбу: Лондон пугает Брюссель "зелеными" последствиями Brexit

По данным Politico, речь идёт о ловле в районе Доггер-банки — крупнейшей песчаной отмели в Северном море (17 600 кв. км.).

"Теперь, когда мы вышли из Общей политики [ЕС] в области рыболовства, мы можем выполнить наши обязательства по достижению здоровой, процветающей и устойчивой морской среды", — сказал ранее министр окружающей среды Джордж Юстис.

Казалось бы — все довольны. Однако на Доггер-банке рыбачат и суда из ЕС, и если в Лондоне введут новые правила, то рыбаки ЕС будут обязаны им подчиняться. Чем такое решение грозит тем, наловил для ЕС рыбы на 12,13 млн евро только в 2018 году, догадаться несложно.

"Это разрушительное решение для европейских рыбаков. Например, Дания ловит 90% рыбы на Доггер-банке.

Я слежу за обсуждением вопроса около восьми лет. Великобритания всегда придерживалась такой позиции: закрывать целиком Доггер-банку не нужно, нужно защитить 30% наиболее уязвимых её районов.

Теперь мы слышим рассуждения о закрытии всей зоны", — комментирует Пим Виссер, президент Европейской ассоциации рыболовов.

Автор: Константин Шапров
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