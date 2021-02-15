Несмотря на сложности в мировой экономике и проблемы в мировой политике, Вашингтону и Лондону удаётся сохранить курс на "сближение мыслей". По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, две страны сейчас "собираются работать вместе".
Джонсон, выступая на канале CBS News, уточнил, в каких же именно вопросах случилось "сближение мыслей".
"За последние несколько недель произошли некоторые важные изменения по ряду вопросов. Мы собираемся работать вместе с США над проблемой Ирана, вопросами НАТО, вопросами экологии и климата.
Я уже несколько раз говорил, и говорил долго, с Джо Байденом. У нас вышли действительно содержательные беседы, особенно в плане вопросов климата.
Приоритеты США и Великобритании "сближаются", — уточнил политик.
На текущий момент некоторые вещи, озвученные новой американской администрацией, "невероятно обнадёживают", резюмировал Джонсон.
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