Борис Джонсон: приоритеты США и Великобритании "сближаются"

Несмотря на сложности в мировой экономике и проблемы в мировой политике, Вашингтону и Лондону удаётся сохранить курс на "сближение мыслей". По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, две страны сейчас "собираются работать вместе".

Джонсон, выступая на канале CBS News, уточнил, в каких же именно вопросах случилось "сближение мыслей".

"За последние несколько недель произошли некоторые важные изменения по ряду вопросов. Мы собираемся работать вместе с США над проблемой Ирана, вопросами НАТО, вопросами экологии и климата. Я уже несколько раз говорил, и говорил долго, с Джо Байденом. У нас вышли действительно содержательные беседы, особенно в плане вопросов климата. Приоритеты США и Великобритании "сближаются", — уточнил политик.

На текущий момент некоторые вещи, озвученные новой американской администрацией, "невероятно обнадёживают", резюмировал Джонсон.