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ЕС: торговое соглашение с Британией после Brexit маловероятно

Мир » Европа

Переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что торговые переговоры с Великобританией зашли в тупик, что делает консенсус невозможным.

Барнье говорит:

"Учитывая, что осталось совсем немного времени… сегодня понятно уже: на данном этапе соглашение между Великобританией и Европейским Союзом маловероятно. Я все еще не понимаю, почему мы теряем драгоценное время".

Переговорщик ЕС отметил, что был достигнут незначительный прогресс по "техническим вопросам", таким как участие Великобритании в борьбе с отмыванием денег и различных программах ЕС, но основные разногласия остаются на месте.

Британский коллега Барнье, Дэвид Фрост, также признал, что "мало договоренностей было достигнуто, в то время как времени остается все меньше."

"ЕС по-прежнему настаивает не только на том, что мы должны признать преемственность с политикой ЕС в области государственной помощи и рыболовства, но и на том, что это должно быть согласовано до того, как можно будет провести какую-либо дальнейшую предметную работу в любой другой области переговоров, включая юридические тексты. Это сильно усложняет достижение прогресса", — сказал Фрост, призывая Брюссель "принять реальность": Лондон, выйдя из блока, хочет "восстановить суверенный контроль над своими законами, границами и водами."

Напомним: Великобритания и ЕС провели 7 раундов торговых переговоров с тех пор, как Великобритания официально покинула ЕС в конце января. Представитель правительства Великобритании заявил ранее на этой неделе, что страна не планирует продлевать крайний срок достижения соглашения: все должно быть решено до 31 декабря.

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