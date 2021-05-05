Сам себе подхалим: эксперт о пафосе Киева и "будущем Европы"

Новое заявление из Киева: оказывается, именно на украинской земле будет решаться судьба всей Европы.

Владимир Зеленский

Громкие слова позволил себе украинский президент Владимир Зеленский: он сообщил, что Украина "трансформируется" и становится всё ближе к ЕС. А "европейская судьба" у Украины и прочих стран успела стать "общей".

Способна ли Украина реально повлиять на будущее Европы? Корреспонденты "Правды.Ру" пообщались с Владимиром Оленченко, старшим научным сотрудником Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

На глиняных ногах: зачем Киев хорохорится

Для нынешней украинской власти, рассказывает Оленченко, характерны безосновательная амбициозность и пафосность. Всё это, скорее всего, адресовано внутренней аудитории или необходимо для психологической самоподдержки.

Для примера и понимания ситуации, продолжает эксперт, можно зайти на сайт польского президента. Там есть заметка и на тему той самой встречи, по итогам которой сделал заявление Зеленский.

МИД Украины

"Там всё достаточно сдержанно, нет пафоса, слов о том, что Украина является каким-то решающим фактором. Достаточно сухо изложено: состоялась встреча, Польша подтверждает, что намерена содействовать интеграции Украины в европейские структуры", — уточняет Оленченко.

Пафос на сегодняшний день можно назвать характерной чертой украинских политиков. Им "страдает" министр иностранных дел Кулеба, министр здравоохранения Степанов. И все они говорят так, словно лично уполномочены решать ситуации и выстраивать взаимодействие.

"Чтобы понять их статус, надо просто заглянуть на сайты тех, с кем они контактируют", — считает Оленченко.

"Манеры" Украины раздражают всю Европу?

Украина и ЕС

Подобная риторика становится для Европы "раздражителем". Пафос представителей Украины раздражает, например, Венгрию и Румынию, мешает решать вопрос с Приднестровьем.

"Они называют они себя влиятельными. Им хочется думать, что, выступая в роли раздражителя, они приобретают какое-то уважение, какую-то значимость. То есть такой откровенный самообман и, не в обиду будет сказано, откровенное деревенское самолюбование", — считает Оленченко.

Так что и относиться к таким "манерам" стоит соответствующим образом: достаточно просто узнавать мнение второй стороны диалога. Например, Вашингтон сейчас требует от Киева расследования тех преступлений, которые были совершены на территории Украины в отношении журналистов (как местных, так и иностранных).

"Украинские власти всё это обходят и пытаются, видимо, для укрепления своего внутреннего авторитета генерировать псевдопафос и псевдозначимость", — резюмирует Оленченко.

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