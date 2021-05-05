Зеленский уверен, что Украина влияет на будущее Европы

Не поскупился на громкие слова президент Украины Владимир Зеленский: оказывается, на земле страны решается, ни много ни мало, будущее Европы.

Зеленский высказался касательно роли Украины в судьбе Европы 4 мая, его сообщение передаёт официальный сайт президента. В частности, отметил Зеленский, жители Украины уже оказывают влияние на "европейскую судьбу".

"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружество европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития", — сообщил Зеленский.

На данный момент Украина проходит через процедуру "трансформации" и приближается к Евросоюзу, уверен президент.

Заявление стало итогом ранее прошедшего визита Зеленского в Польшу: там президент Украины принял участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 203-й годовщине принятия Конституции Речи Посполитой.

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