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Сроки вышли: Нетаньяху не успел сформировать правительство Израиля

Мир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не успел в установленный срок сформировать правящую коалицию.

Сроки вышли: Нетаньяху не успел сформировать правительство Израиля

Напомним, у его партии "Ликуд", победившей на выборах в марте, было четыре недели, чтобы попытаться сформировать 61-местное большинство в парламенте страны, Кнессете.

Однако эта задача оказалась трудной, поскольку религиозные и националистические политики, которые могли бы поддержать его коалиционные усилия, столкнулись друг с другом.

Теперь президенту Израиля Реувену Ривлину предстоит решить:

  • давать ли "Ликуду" дополнительные две недели,
  • предложить оппозиции возможность сформировать коалицию,
  • дать Кнессету возможность проголосовать за премьер-министра,
  • если все остальное не удастся, провести еще одни выборы.

В то время как противоборствующие стороны встречались, чтобы обсудить формирование потенциальной коалиции, если возникнет такая возможность, неясно, была ли заключена или может быть заключена какая-либо сделка между этими группами, поскольку основной областью соглашения между ними на самом деле является их желание отстранить Нетаньяху от власти, а не общая идеология.

К тому же, трудности с формированием правящей коалиции были омрачены ожидаемыми уголовными обвинениями Нетаньяху, поскольку в настоящее время он находится под судом по обвинениям в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Сам он все обвинения отрицает и стремится сохранить свой пост премьер-министра в надежде, что сможет защитить себя от судебного преследования с помощью иммунитета, который ему в этом случае будет предоставлен.

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Нетаньяху сохранит власть в Израиле?
Автор: Ольга Лебедева
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