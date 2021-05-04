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Еврочиновник из "чёрного списка" собрался в Россию из-за Навального

Мир

Европейский чиновник из "чёрного списка" МИД РФ намерен добиться разрешения на визит в Россию. Он собирается подготовить для ПАСЕ доклад о Навальном.

Еврочиновник из "чёрного списка" собрался в Россию из-за Навального

В пятницу, 30 апреля, МИД РФ опубликовал список представителей официальных структур Евросоюза, которым отныне запрещён въезд на территорию Российской Федерации. Эта мера была принята в ответ на ограничительные меры в отношении шести российских граждан, введённые Евросоюзом в марте, пояснили в МИД РФ. В списке нежелательных персон оказался и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, бывший специальным докладчиком ПАСЕ по ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального.

"Я повторно подам заявку на посещение России для моего доклада по задержанию Навального", — заявил он в своём Twitter.

Тем временем Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии общего режима, продолжает раскачивать религиозную тему. Ранее он заявлял, что намерен "стать чемпионом по Корану", а теперь стал православным и поздравил подписчиков с Воскресением Христовым.

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Как повернуть былых друзей к России или О скромности МИД РФ
Автор: Людмила Черткова
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