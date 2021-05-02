Навальный рассказал о своём превращении из атеиста в верующего

Блогер объяснил, как впервые в жизни будет встречать Пасху в тюрьме, вспомнив о своём экстремальном "посте".

Алексей Навальный опубликовал в своём Instagram-аккаунте пост, посвящённый светлому Христову Воскресению.

"Ура! Христос воскрес. Жизнь и любовь победили. С самым лучшим праздником по традиции поздравляю всех: и верующих (кто я сейчас), и неверующих (кем я был), и воинствующих атеистов (кем я тоже был). Всех обнимаю и всех люблю", — написал блогер.

Навальный признался, что очень долго ждал эту Пасху, отметив что Великий пост для него проходил непросто. Блогер три недели отказывался от пищи, объявив голодовку.

"К сожалению, не смогу сегодня разделить полноценную пасхальную трапезу: я все ещё в первой половине своей увлекательный трансформации "из еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину". Но разрешенные мне несколько ложек каши съем с отменным пасхальном настроением. Ведь в такой день я точно знаю и помню о том, что все будет хорошо", — написал оппозиционер в своём микроблоге.

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