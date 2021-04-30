Все предложения российской стороны по решению проблемных вопросов в режиме диалога Брюссель последовательно игнорирует или отвергает, заявил МИД РФ.
В ответ на введённые в марте 2021 года нелегитимные односторонние ограничительные меры в отношении российских граждан и организаций Россия закрыла въезд для восьми граждан стран — членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. В "черный список" вошли:
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что действия Евросоюза "неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики" и имеют своей целью "любой ценой сдержать развитие" России. При этом США даже не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы снова "превратить Европу в арену острой геополитической конфронтации".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России составили список стран, недружественных РФ. В него ожидаемо входят США, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания...