МИД РФ объявил о введении ответных санкций против Евросоюза

Все предложения российской стороны по решению проблемных вопросов в режиме диалога Брюссель последовательно игнорирует или отвергает, заявил МИД РФ.

В ответ на введённые в марте 2021 года нелегитимные односторонние ограничительные меры в отношении российских граждан и организаций Россия закрыла въезд для восьми граждан стран — членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. В "черный список" вошли:

Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, ФРГ;

Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента;

Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;

Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;

Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что действия Евросоюза "неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики" и имеют своей целью "любой ценой сдержать развитие" России. При этом США даже не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы снова "превратить Европу в арену острой геополитической конфронтации".

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