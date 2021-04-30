"Нас вынудили": посольство США в РФ сокращает 3/4 штата

Новости из американского посольства в РФ: численность сотрудников резко сократят. По уточнённым данным, останется каждый четвёртый служащий.

Данные о сокращении на 75% приводятся на официальном сайте посольства. Сокращения связаны с введённым запретом на найм иностранных граждан.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", — указали представители посольства.

Уточняется также, что в связи с ограничениями представители США смогут оказывать меньше различных услуг (например, консульских). Также временно будут приостановлены процедуры рассмотрения документов, необходимых для виз под недипломатические поездки. Все ограничения актуальны с 12 мая.

"Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекла, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством", — советуют в посольстве.

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