Новости из американского посольства в РФ: численность сотрудников резко сократят. По уточнённым данным, останется каждый четвёртый служащий.
Данные о сокращении на 75% приводятся на официальном сайте посольства. Сокращения связаны с введённым запретом на найм иностранных граждан.
"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", — указали представители посольства.
Уточняется также, что в связи с ограничениями представители США смогут оказывать меньше различных услуг (например, консульских). Также временно будут приостановлены процедуры рассмотрения документов, необходимых для виз под недипломатические поездки. Все ограничения актуальны с 12 мая.
"Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекла, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством", — советуют в посольстве.
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