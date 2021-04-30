Политолог о реальной цели перемены мест встреч Зеленского и Путина

Политолог Дмитрий Родионов прокомментировал предложенные украинским президентом Владимиром Зеленским места для встречи с Владимиром Путиным.

"Давайте еще придумаем на дне Марианской впадины встретиться или на МКС. Что за бред? До тех пор, пока Зеленский не будет выполнять Минские соглашения, Донбасс не будет обсуждаться в принципе с Путиным", — сказал он "Пятому каналу".

По мнению специалиста, Зеленский хочет создать для своей аудитории картину, согласно которой "он предлагает, а Путин отказывается". В действительности им говорить по большому счету не о чем.

Сам Зеленский изначально призывал Путина приехать в любую точку "Донбасса, где идет война".

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