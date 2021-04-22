В североатлантическом альянсе с облегчением выдохнули, узнав о завершении внезапных проверок состояния боеготовности российских войск на юге страны.
Ранее в четверг, 22 апреля, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и о возвращении войск к местам постоянной дислокации.
"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны", — отметил министр обороны.
В НАТО завершение учений на юге России восприняли как "шаг к деэскалации", к которому Россию давно призывали в альянсе и давно от неё ожидали. Теперь продолжают призывать Россию "вывести все свои вооружённые силы с территории Украины".
"Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины", — заявил представитель североатлантического альянса РИА Новости.
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