Шойгу: цели достигнуты, "проверочные мероприятия" войск закончены

Официально завершены (с успешным достижением всех намеченных целей) проверки войск в Южном и Западном военных округах. Войскам необходимо вернутся по местам дислокации до 1 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", — сообщил Шойгу на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Известно, что войска начнут возвращаться уже 23 апреля, также позднее будут подведены более тщательные итоги проверочных мероприятий. В процессе переброски войск важно избежать каких-либо инцидентов, подчеркнул Шойгу.

"До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации", — уточнил задачу Шойгу.

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