Эксперт объяснил вред разрыва дипотношений России и Украины

Разрыв дипотношений с Москвой создаст ряд негативных последствий для Киева. Сейчас таковые и так действуют лишь формально.

Так изданию «Главред» рассказал директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков. По его словам, официальный «развод» может ухудшить отношения с многими странами, имеющими связи с Москвой. Это относится в том числе к Китаю. Негативно такое решение скажется на 2,5 млн своих граждан, которые добывают заработки в России или временно там живут.

«Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с Россией, нам придется советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться», - отметил Рудяков.

Ранее группа депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" призвала президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией.

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