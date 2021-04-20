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США определились с политикой в отношении Кубы

Мир

Госдепартамент США прокомментировал фактическую смену руководства на Кубе и определил основные принципы политики в её отношении.

США определились с политикой в отношении Кубы

Напомним, ранее младший брат и соратник Фиделя Кастро Рауль объявил о своей отставке с поста первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Это произошло в пятницу, 16 апреля, на VIII партийном съезде. Фактическое руководство страной он осуществлял с 2006 года, когда Фидель Кастро передал ему полномочия по состоянию здоровья. Сейчас Раулю Кастро 89 лет.

С октября 2019 года президентом Республики Куба является Мигель Диас-Канель. Как отмечали эксперты, уход Рауля Кастро мало что изменит, потому что смена руководства фактически уже произошла, и подготовленные кадры нового поколения находятся на своих местах. Так что реакция Вашингтона, для которого коммунистическая Куба является занозой в пятке, оказалась ожидаемой.

"Мы ранее говорили о нашем обзоре политики в отношении Кубы, процесс еще идёт. Но политика будет основываться на двух принципах. Во-первых, поддержка демократии и прав человека будет в центре данных усилий. Мы намерены стараться помогать кубинцам определять своё будущее", — заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Представитель Госдепа при этом отметил, что рассуждать о результатах съезда компартии и смене руководства следует самим кубинцам, сообщает ТАСС.

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Куба готова на союз с США?
Автор: Людмила Черткова
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