Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мария Бутина благодарит РФ за санкции против США
В Госдуме призвали Киев и НАТО "не нервничать" из-за Черного моря
В Воронеже мужчина заколол двоих щенков копьем
Зеленский пообещал Донбассу и Крыму будущее "хуже Чернобыля"
Прокуратура подала иск о признании ФБК* экстремистской организацией
Диетолог назвал продукты, нарушающие выработку женских гормонов
За год стоимость пасхального кулича выросла на 10%
Зеленский потребовал конкретики по принятию Украины в ЕС и НАТО
"Обмен любезностями": Россия назвала контрмеры против санкций США

Рауль Кастро покинул пост главы компартии Кубы

Мир » Северная Америка » Карибские страны

О своей отставке младший брат Фиделя Кастро объявил на VIII съезде коммунистической партии Кубы. Рауль Кастро занимал пост первого секретаря ЦК с 2011 года.

Рауль Кастро покинул пост главы компартии Кубы

"Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передаёт руководство страной группе подготовленных лидеров, закалённых десятилетиями опыта, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации", — сообщило издание Granma, ведущее трансляцию партийного съезда.

Генерал армии Рауль Кастро являлся главой государства, правительства и главнокомандующим Вооружёнными Силами Кубы с 2008 года, а фактически руководил страной с 2006 года, когда старший брат Фидель передал ему полномочия по состоянию здоровья. После революции 1959 года он в течение 50 лет был военным министром Кубы.

Комментарий эксперта

"Его уход мало что меняет, это нормальное поведение человека в преклонном возрасте. Тогда, когда уже произошла смена руководства, когда подготовлены кадры нового поколения, они находятся на соответствующих местах. Дело в том, что на Кубе всё сделали заблаговременно. И в этом отличие кубинской ситуации от многих других. Крупных изменений не предвидится", — прокомментировал ситуацию для РИА Новости научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.

Кроме того, Вашингтону сейчас не до Кубы. В настоящее время США больше озабочены европейскими проблемами, в частности, Украиной, добавил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новая Куба: Что будет после Кастро?
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Гуманная политика СССР по отношению к смертельному врагу — забытая страница истории
Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге ликвидировали
Шойгу рассказал о нюансах работы "вежливых людей" в Крыму в 2014 году
Мария Бутина благодарит РФ за санкции против США
В Госдуме призвали Киев и НАТО "не нервничать" из-за Черного моря
Рауль Кастро покинул пост главы компартии Кубы
В Воронеже мужчина заколол двоих щенков копьем
Зеленский пообещал Донбассу и Крыму будущее "хуже Чернобыля"
Цифровой рубль: такой же рубль, только — прозрачный
Прокуратура подала иск о признании ФБК* экстремистской организацией
Популярное
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России

Журналист New York Times из Великобритании Тарик Панья возмутился новой формой российских спортсменов для Олимпиады в Токио.

Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
США и Канада. Новости и аналитика
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
Долговой рынок
Россия практически избавилась от долгосрочных гособлигаций США
Новости Белоруссии
Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность
Василий Амирджанов Группе "Ногу свело" сорвали гастрольный тур Василий Амирджанов Любовь Степушова Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Как Алла Пугачёва отметила свой день рождения?
Новости Белоруссии
Мишустин привёз Лукашенко "карты Путина"
"Машина ляпов": Байден переврал фамилию Владимира Путина
США и Канада. Новости и аналитика
"Машина ляпов": Байден переврал фамилию Владимира Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников