Рауль Кастро покинул пост главы компартии Кубы

О своей отставке младший брат Фиделя Кастро объявил на VIII съезде коммунистической партии Кубы. Рауль Кастро занимал пост первого секретаря ЦК с 2011 года.

"Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передаёт руководство страной группе подготовленных лидеров, закалённых десятилетиями опыта, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации", — сообщило издание Granma, ведущее трансляцию партийного съезда.

Генерал армии Рауль Кастро являлся главой государства, правительства и главнокомандующим Вооружёнными Силами Кубы с 2008 года, а фактически руководил страной с 2006 года, когда старший брат Фидель передал ему полномочия по состоянию здоровья. После революции 1959 года он в течение 50 лет был военным министром Кубы.

Комментарий эксперта

"Его уход мало что меняет, это нормальное поведение человека в преклонном возрасте. Тогда, когда уже произошла смена руководства, когда подготовлены кадры нового поколения, они находятся на соответствующих местах. Дело в том, что на Кубе всё сделали заблаговременно. И в этом отличие кубинской ситуации от многих других. Крупных изменений не предвидится", — прокомментировал ситуацию для РИА Новости научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.

Кроме того, Вашингтону сейчас не до Кубы. В настоящее время США больше озабочены европейскими проблемами, в частности, Украиной, добавил эксперт.

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