Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США

На Кубе 60-летняя эпоха братьев Кастро подходит к концу, пишут западные СМИ, ожидая позорного отката страны от Острова Свободы к острову западного подкаблучника.

Рауль Кастро должен уйти на пенсию

В пятницу, 16 апреля, в Гаване открывается VIII съезд Коммунистической партии Кубы, на котором 89-летий Рауль Кастро должен подать в отставку с поста Генерального секретаря и Верховного главнокомандующего.

Об этом он сам сказал в 2016 году. Предполагается, что новым партийным лидером страны станет Мигель Диас-Канель, занявший пост президента (председателя Госсовета) страны в 2018 году.

Но реальный вопрос заключается в том, изменится ли что-нибудь в кубинской системе, на что очень надеются в США. В Вашингтоне предвкушают моральное поражение кубинской революции.

Рауль — сильная сторона тандема с братом

Рауль всегда был сильной стороной тандема со своим братом Фиделем, у него не было харизмы, но были отличные организационные способности. В 1962 году именно Рауль председательствовал на переговорах с СССР по размещению советских ракет на Кубе, что привело к Карибскому кризису, решившему для СССР проблему американских ракет средней дальности в Турции.

В январе 1959 года Фидель предложил в случае своей смерти выбрать на руководящий пост партии брата. В июне 2001 года он сказал:

"После меня он обладает наибольшим опытом, наибольшими знаниями и наибольшим авторитетом, хотя, возможно, его мало знают".

С 19 апреля 2011 года Рауль Кастро является лидером правящей Коммунистической партии Кубы. С 24 февраля 2008-го по 19 апреля 2018 года являлся председателем Госсовета Кубы. Это высшая государственная должность в стране. Помимо прочего председатель Госсовета является председателем совета министров и Верховным главнокомандующим.

Рауль попытался наладить отношения с США

Рауль продвигал за 15 лет нахождения у власти определённые экономические реформы и даже начал разблокировку отношений с Соединёнными Штатами, от которых Куба за более чем 50 лет экономической блокады понесла убытки в 130 миллиардов долларов.

Но с приходом Дональда Трампа в Белый дом жёсткая линия США против Острова Свободы возобновилась, что в конечном итоге свело на нет некий экономический прогресс при сохранении блокады и ужесточении санкций.

Перед уходом администрация Трампа ввела против Рауля Кастро и его семьи санкции за "тяжёлые нарушения прав человека". Отмечалось, что, как Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Рауль Кастро несёт ответственность за действия, направленные на поддержку "бывшего режима Мадуро в Венесуэле". Своих — антиимпериалистов — Кастро никогда не бросали, одно это внушает уважение.

"Раулизм" — вьетнамская или китайская модель

В феврале 2019 года на Кубе состоялся референдум, по итогам которого в Конституцию страны были внесены изменения. Так, кубинцам разрешили иметь частную собственность. В Конституции также записано, что государство будет контролировать, чтобы доходы в частном секторе не превышали разумный предел и не противоречили принципам социальной справедливости.

В этом году партийное руководство решило открыть более 2000 видов экономической деятельности для частного сектора, в котором уже занято 13% населения, но в пандемию кризис сильно ударил по экономике, особенно по туризму (падение ВВП на 11%). Тем не менее Куба разработала собственную вакцину от коронавируса.

До сих пор стратегические отрасли: оборона, образование, здравоохранение, добывающая промышленность, большая часть машиностроения, — остаются в руках государства. То есть кубинская модель больше похожа на вьетнамскую или китайскую модель, но которая не может развиваться, как они, из-за американской блокады.

Диас-Канель — наследник революции

Преемник Рауля — Мигель Диас-Канель, 58 лет, инженер-электронщик, на партийной работе с 1994 года, когда он стал секретарем Коммунистической партии в провинции Вилья-Клара. Он приверженец реформ системы в направлении так называемого раулизма: больше рынка при руководящей роли Компартии.

В соответствии с Конституцией, Диас-Канель может управлять партией и государством максимум два срока по десять лет. Очевидно, что многого бы достиг, если бы не эмбарго.

На Западе ждут падения эпохи Кастро, посмотрим, как проявят себя кубинцы, отстоят ли они свои ценности.

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