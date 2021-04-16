"Машина ляпов": Байден переврал фамилию Владимира Путина

Речь американского президента Джо Байдена по вопросу отношений с Россией не обошлась без оговорок, ставшими уже традиционными.

Сначала он сказал, что "США не хотят запускать цикл вакци… эскалации и конфликта с Россией". Потом он переврал фамилию своего российского коллеги, сказав нечто вроде "президент Клутин", впрочем, немедленно исправившись.

Хотя многие президенты США отметились в истории неоднозначными высказываниями, Байден лидирует по неумышленным оговоркам. Он сам себя назвал как-то "машиной ляпов".

Например, во время выступления с речью в честь женщин, служащих в американской армии, Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина, а потом и само название "Пентагон".

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