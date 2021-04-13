Пушков рассказал о заблуждениях Байдена относительно Путина

Российский сенатор перечислил заблуждения, во власти которых пребывает американский президент, и посоветовал расстаться с ними до встречи с Путиным.

Первое заблуждение Джо Байдена, по мнению Алексея Пушкова — то, что он "одарил" российского президента предложением личной встречи. Второе — то, что американский президент держит в своих руках международную повестку.

"Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо", — пояснил Алексей Пушков.

И третье заблуждение, с которым придётся расстаться американскому лидеру — это привычка вести диалог "с позиции силы". В случае с Россией такой подход США к ведению переговоров не сработает, уверен российский сенатор. Поэтому лучше Байдену избавиться от этой манеры до того, как состоится его встреча с Владимиром Путиным.

"Иначе Байдену придётся расстаться с этим заблуждением в ходе самой встречи с российским президентом", — заявил Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

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