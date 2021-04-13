Снова напомнить Армении о вопросе с "Искандерами" решил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заявил: в Баку всё ещё ждут ответа на вопрос о том, откуда же Ереван взял комплексы.
"Пока мы не смогли получить ответ, но получим", — заявил Алиев, будучи с визитом в Парке военных трофеев (Баку).
Что не так в этой истории и почему Алиев, ранее сообщавший (как и российская сторона) о том, что ракеты не применялись, вдруг "передумал"? Комментарий "Правде. Ру" дал Арман Абовян, депутат парламента Республики Армения, секретарь фракции "Процветающая Армения".
Заявление Алиева можно списать разве что на тяжёлую форму амнезии, отмечает эксперт. Ведь ранее он заявлял: по данным азербайджанской стороны, "Искандер" не применялся.
"Наверное, он забыл, либо кто-то из советников забыл ему это подсказать.
Так же такое заявление делали и российские военные, российский генштаб. Однозначно говорили: все ракеты — на складах, "Искандер" не применялся.
Потому что "Искандер" — оружие такой разрушительной силы, что я более чем уверен: сразу после применения были бы соответствующие данные", — рассказывает Абовян.
Что касается Алиева, продолжает эксперт, то он чётко выполняет установку своего турецкого "босса" Реджепа Эрдогана. Установка проста: нужно нагнетать антироссийскую истерию на международном уровне.
Алиев — человек достаточно образованный и не противоречил бы себе, делая сперва заявление о том, что "Искандер" не применялся, а потом — что всё-таки применялся, попутно грозя пальцем в сторону России, считает Абовян.
"Однозначно за всеми его заявлениями торчат турецкие уши. И воспринимать эти заявления стоит исключительно в таком контексте.
Так что высосанная, по сути, из пальца претензия имеет на самом деле достаточно глубокий политический (почему бы и нет), региональный подтекст", — заключает Абовян.
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