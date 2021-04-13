"Торчат турецкие уши": эксперт оценил заявление Алиева по "Искандерам"

Снова напомнить Армении о вопросе с "Искандерами" решил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заявил: в Баку всё ещё ждут ответа на вопрос о том, откуда же Ереван взял комплексы.

"Пока мы не смогли получить ответ, но получим", — заявил Алиев, будучи с визитом в Парке военных трофеев (Баку).

Что не так в этой истории и почему Алиев, ранее сообщавший (как и российская сторона) о том, что ракеты не применялись, вдруг "передумал"? Комментарий "Правде. Ру" дал Арман Абовян, депутат парламента Республики Армения, секретарь фракции "Процветающая Армения".

"Неуловимые" ракеты: Азербайджан противоречит сам себе?

Заявление Алиева можно списать разве что на тяжёлую форму амнезии, отмечает эксперт. Ведь ранее он заявлял: по данным азербайджанской стороны, "Искандер" не применялся.

"Наверное, он забыл, либо кто-то из советников забыл ему это подсказать. Так же такое заявление делали и российские военные, российский генштаб. Однозначно говорили: все ракеты — на складах, "Искандер" не применялся. Потому что "Искандер" — оружие такой разрушительной силы, что я более чем уверен: сразу после применения были бы соответствующие данные", — рассказывает Абовян.

Установка Эрдогана: зачем нужны разговоры про "Искандеры"

Установка Эрдогана: нужно нагнетать антироссийскую истерию на международном уровне

Что касается Алиева, продолжает эксперт, то он чётко выполняет установку своего турецкого "босса" Реджепа Эрдогана. Установка проста: нужно нагнетать антироссийскую истерию на международном уровне.

Алиев — человек достаточно образованный и не противоречил бы себе, делая сперва заявление о том, что "Искандер" не применялся, а потом — что всё-таки применялся, попутно грозя пальцем в сторону России, считает Абовян.

"Однозначно за всеми его заявлениями торчат турецкие уши. И воспринимать эти заявления стоит исключительно в таком контексте. Так что высосанная, по сути, из пальца претензия имеет на самом деле достаточно глубокий политический (почему бы и нет), региональный подтекст", — заключает Абовян.

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