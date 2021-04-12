Продолжается история с ракетами "Искандер-М", которые неожиданно для Азербайджана оказались у Армении. С требованием объяснить происхождение столь опасного оружия выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Откуда у армянской армии эти ракеты ["Искандер"]? Этих ракет не должно было быть.

Это уже наглядное доказательство. Доказательство военного преступления Армении, и мы хотим ответа, как это смертельное оружие попало в руки Армении.

Пока мы не смогли получить ответ, но получим", — заявил Алиев, будучи с визитом в Парке военных трофеев (Баку).