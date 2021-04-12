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"Мы хотим ответа": Баку ждёт разъяснений Еревана по ракетам "Искандер"

Мир

Продолжается история с ракетами "Искандер-М", которые неожиданно для Азербайджана оказались у Армении. С требованием объяснить происхождение столь опасного оружия выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы хотим ответа": Баку ждёт разъяснений Еревана по ракетам "Искандер"

"Откуда у армянской армии эти ракеты ["Искандер"]? Этих ракет не должно было быть.

Это уже наглядное доказательство. Доказательство военного преступления Армении, и мы хотим ответа, как это смертельное оружие попало в руки Армении.

Пока мы не смогли получить ответ, но получим", — заявил Алиев, будучи с визитом в Парке военных трофеев (Баку).

У властей Азербайджана, подчеркнул он, есть достаточный объём информации: в частности, касательно применения ракет после освобождения Шуши. Так что власти страны хотели бы услышать "официальное разъяснение".

Напомним, что обломки ракет, показанные азербайджанскими экспертами как доказательство, в Кремле прокомментировали осторожно, заявив, что "не располагают информацией" касательно их происхождения.

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Баку заявил об обломках ракет «Искандер» в Карабахе. Реакция Армении и России
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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