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Эксперт о планах Токио по "Фукусиме": есть мнение, что японцы торопятся

Мир

Весьма смелый ход готовы сделать власти Японии. С "Фукусимы-1" планируют слить в море большое количество воды.

Эксперт о планах Токио по "Фукусиме": есть мнение, что японцы торопятся

Власти заявили, что процедура безопасна, и сообщили, что готовы лично нести ответственность за проблемы, которые могут возникнуть. Без слива воды, подчеркивает Токио, не удастся произвести утилизацию реакторов.

Насколько оправдано данное решение? Не слишком ли рискуют власти? Для "Правды.Ру" оценку ситуации предоставил Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН.

Власти Японии против "мирового противодействия": в чём проблема

Есть мнение, рассказывает эксперт: японцы торопятся, и их задумка может нанести ущерб флоре и фауне в водах, омывающих как Японию, так и её соседей. В том числе — флоре и фауне Китая и России.

"Наш Дальний Восток — от него рукой подать от северо-востока Японии, где находится "Фукусима-1". Китай, Южная Корея уж высказали свою обеспокоенность, недовольство этим.

Они гораздо более болезненно и осторожно относятся ко всему, что связано с радиацией. Например, корейцы и китайцы до сих пор запрещают ввоз к себе сельскохозяйственной, рыбной продукции, произведённой в районах на северо-востоке Японии, где произошла атомная авария", — объясняет Кистанов.

Кроме того, против сброса выступают и японские рыбаки.

Также, продолжает эксперт, от катастрофы на "Фукусиме" пострадала не только вода, но и почва. Земли, которые подверглись радиационному воздействию после взрыва на "Фукусиме-1" в 2011 году, всё ещё радиоактивны.

"Это серьёзная проблема. Япония может столкнуться с очень серьёзным международным противодействием этому решению", — уверен Кистанов.

Зачем идти на риск: Япония "устала"?

Токио
В Токио уверены в своих планах. Другие столицы — не очень

Логику властей Японии понять можно: содержание всей структуры "Фукусимы" — дело весьма затратное. Кроме того, провести работы с каждым годом становится сложнее в силу технологического фактора.

"Поэтому они пошли по этому пути.

Но тут ещё требуются, конечно, серьёзные решения международных организаций, которые в этом деле компетентны. Наверное, нужно ждать оценки этого шага со стороны МАГАТЭ", — уточняет Кистанов.

Однако власти, похоже, в своих действиях уверены. Уже официально объяснили, что:

  • уровень радиации загрязнённой воды ниже международных и японских норм, никакой опасности эти воды не представляют;
  • ситуация длится много лет, и страна от неё "устала": ежегодно требуются колоссальные затраты как в человеко-часах, так и в валюте.

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АВАРИЯ НА АЭС ФУКУСИМА
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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