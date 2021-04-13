С "Фукусимы" будут сливать радиоактивную воду

Впервые за долгий период японское правительство решило слить скопившуюся воду из океана на АЭС "Фукусима-1".

Справедливо полагать, что его внутренние резервуары не являются безразмерными. Тщательно проверив ее на содержание радиоактивных препаратов (например, трития), сотрудники выльют воду в океан. Для этого радиоактивность должна быть ощутимо меньше как национальных, так и международных стандартов.

Примерные сроки начала сброса воды намечены на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости на территории АЭС к концу 2022 года.

Ранее после землетрясения в Японии на АЭС в Фукусиме обнаружили утечку радиоактивной воды. Все это актуально, потому что после землетрясения в марте 2011 года там произошла авария.