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На АЭС в Фукусиме обнаружили утечку радиоактивной воды

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

После землетрясения в Японии на АЭС в Фукусиме обнаружили утечку радиоактивной воды.

Как сообщает издание lenta. ru, о происшествии стало известно из релиза энергетической компании TEPCO. По данным компании, утечка произошла из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на блоках АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2".

Из бассейна пятого энергоблока "Фукусимы-1" зафиксирована утечка около 600 миллилитров воды, из бассейна шестого блока — около 1,6 литра. Ещё 600 миллилитров утекло из общего для двух энергоблоков бассейна.

На "Фукусиме-2" из бассейна первого энергоблока утекло 160 миллилитров, из другого энергоблока утекло ещё 1,4 литра воды.

Отмечается, что данный инцидент не повлиял на охлаждение отработанного радиоактивного топлива. Утечка воды не представляет опасности для окружающей среды.

Автор: Максим Щегольков
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