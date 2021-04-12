Индия одобрила вакцину "Спутник V"

Общее население стран, одобривших для применения российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", теперь достигает 40% жителей Земли.

"Спутник V" стал третьей вакциной от коронавируса, одобренной к применению на территории Индии национальным регулятором. А Индия стала 60-й страной, одобрившей российский препарат. Таким образом, сделать прививку от COVID-19 российской вакциной теперь могут около трёх миллиардов человек — это примерно 40% населения всей планеты.

"РФПИ объявляет о решении Генерального контролёра лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", — цитирует РИА Новости сообщение Российского фонда прямых инвестиций.

В фонде уточнили, что регистрация препарата была проведена по ускоренной процедуре после проведённых на территории Индии дополнительных клинических исследований, показавших положительные результаты.

"Получение разрешения на применение препарата является важнейшим этапом для партнёрства России и Индии в области клинических исследований "Спутник V" и локального производства вакцины", — прокомментировал сегодняшнее событие глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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