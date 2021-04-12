"Не на словах": Зеленский требует от Байдена "больше поддержки"

По мнению Владимира Зеленского, "хороший друг Украины" Джо Байден "должен сделать больше", а не ограничиваться "решительной поддержкой" на словах.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского на передовую в Донбассе для поднятия боевого духа ВСУ его сопровождали в том числе журналисты американского телеканала CNN. Через них Зеленский обратился к "западным партнёрам" с призывом "усилить поддержку Украины". Но в первую очередь этот отчаянный призыв был адресован "хорошему другу Украины" — американскому президенту Джо Байдену.

Президент США должен сделать больше, чтобы помочь Украине сдержать Россию и положить конец конфликту в Донбассе, заявил Владимир Зеленский американским журналистам во время посещения передовой. Больше оружия, больше денег для борьбы и, самое главное, больше поддержки для вступления в НАТО — западный военный альянс, где нападение на одного члена обязывает всех реагировать, перечислил он требуемое.

"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не на словах", — цитирует Зеленского CNN.

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