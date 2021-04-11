Шоу солидарности: Украина получила "мощный сигнал" с Запада

Западные страны "решительно поддерживают" Украину… по телефону. Проблема в том, что такая поддержка может спровоцировать украинские власти на безрассудные действия.

"Украина получила мощный сигнал о солидарности от международных партнеров. Всё больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией обстановки в плане безопасности", — заявил в воскресенье, 11 апреля, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своём Facebook.

По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за последнее время провёл 16 телефонных переговоров с представителями различных западных стран. Также в поддержку "территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом российской агрессии" высказались генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек ОБСЕ Мария Шмид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, почему "западные партнёры" будут подталкивать Киев к обострению ситуации в Донбассе. По мнению эксперта, Украина используется в качестве инструмента на большой шахматной геополитической доске.

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