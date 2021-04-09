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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал об уловках Украины в общении с США

Мир » Бывший СССР » Украина

Присутствие военного атташе США в Донбассе — это способ давления на киевские власти, но не факт, что Украина этому давлению уступит, считает украинский эксперт Андрей Золотарёв.

Эксперт рассказал об уловках Украины в общении с США

Украина — инструмент геополитики

Пресс-центр штаба "операции Объединенных сил Украины" (ООС) сообщил, что делегация США во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила район "военной операции" в Донбассе и ознакомилась с оперативной ситуацией.

"Заместитель командующего ООС Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель аналитического центра "Третий сектор" (Украина) Андрей Золотарёв, Украина используется в качестве инструмента на большой шахматной геополитической доске, и Киев будут подталкивать к обострению ситуации в Донбассе.

Однако эксперт предостерёг считать киевские власти "на 100% марионетками Вашингтона".

"Это не так. Есть свои интересы, есть инстинкт самосохранения, поэтому, очертя голову, бросаться, таскать "геополитические каштаны" из огня, большого желания у местных элит нет", — сказал Андрей Золотарёв.

Почему это пока "игра мускулами"

По его мнению, демонстративное движение военной техники вокруг Донбасса — это, скорее, "пока игра мускулами", потому что, "когда готовятся к войне, стараются это делать не под объективами камер". Например, Карабахская война осенью минувшего года началось "внезапно и без шума", напомнил эксперт.

Кроме того, в этом общении с американцами у украинцев "присутствует момент "казаться", а не "быть" — изобразят, возьмут под козырек, сделают симуляцию активности, как это не раз бывало по многим вопросам".

Понятно, что если Вашингтон окажется "расстроен" неэффективностью действий Киева, то в конце апреля мы сможем увидеть фильм-расследование Bellingcat об операции "33 вагнеровца" в Белоруссии, в котором Зеленский будет дискредитирован, предупредил эксперт.

Надо вернуть ситуацию к консенсусу 2014 года

Андрей Золотарёв считает, что, чтобы избежать этого, президент Украины способен начать военную операцию в Донбассе.

"Да, вполне возможно. Присутствие американцев — это демонстрация поддержки. Но, скорее всего, эта поддержка будет сугубо моральной и номинальной, как это было уже в 2014–2015 годах. Пришлют еще Javelin, то есть то оружие, которое не меняет серьёзно баланс сил. Прямо влезать в конфликт на Донбассе ни Соединенные Штаты, ни их партнеры по НАТО явно не намерены. Поэтому задача Украины — выманить русского медведя из берлоги, чтобы он продемонстрировал свой звериный оскал и напугал Европу, чтобы вернуть ситуацию к консенсусу 2014 года относительно России, которая тогда была после донбасских событий, после сбитого "Боинга", — заключил Андрей Золотарёв.

15 октября Бриттани Стюарт поздравила украинских военнослужащих с Днем защитника Украины. Она отметила, что США отдают честь мужчинам и женщинам, которые "продолжают самоотверженно прилагать усилия к защите евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях непрерывной российской агрессии".

Американской стороне в лице военного атташе США в РФ было указано, что упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе.

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Темы андрей золотарёв война на донбассе
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