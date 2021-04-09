Турция уведомила Россию о проходе кораблей ВМС США в Чёрное море

Два корабля ВМС США 14 и 15 апреля пройдут пролив Босфор и войдут в Чёрное море. Их присутствие объясняется "ростом российской военной активности" на российско-украинской границе.
"Турция в соответствии с конвенцией Монтрё направила её участникам уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Чёрное море и в обратном направлении", — сообщили в российском посольстве в Турции агентству ТАСС в пятницу, 9 апреля.
Американские военные корабли будут находиться в Чёрном море до 4 и 5 мая. Затем они должны будут покинуть эту акваторию.
Ранее стало известно, что США оценивают возможность послать свои военные корабли в Чёрное море, чтобы "продемонстрировать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом нарастающей российской агрессии и послать "особый сигнал" России", однако в Европейском командовании ВС США эту информацию отказались подтвердить.
Между тем в России рассказали о возможных последствиях этих действий США. По словам вице-адмирала, бывшего начальника штаба Черноморского флота ВМФ России Петра Святашова, корабли ВМС США "очень пожалеют, если додумаются до такой глупости".
"Сколько с ними сталкивался и даже встречался с бывшим командующим Шестым флотом США вице-адмиралом Джозефом Прюэром: американцы — трусы", — пояснил он в комментарии НСН.
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