США обдумывают возможность отправки военных кораблей в Чёрное море

Нынешний визит кораблей ВМС США в Чёрное море должен продемонстрировать поддержку Украины перед лицом наращивания вооружённых сил РФ у её границы.

Американские военные корабли и без того частенько "пасутся" в акватории Чёрного моря. Но в этот раз их появление будет означать "особое послание" для России, считает американское руководство. Таким образом США покажут Украине, как сильно они её поддерживают, а кроме того, будут готовы "к ответным действиям", если ситуация на российско-украинской границе изменится, сообщил телеканал CNN.

Согласно положениям конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, США обязаны уведомить Турцию о предстоящем проходе своих военных кораблей за 14 дней до предполагаемой даты прохода. В ином случае Турция вправе закрыть проливы. На данный момент нет информации, отправлено ли уже соответствующее уведомление.

Ранее политолог Яков Кедми высказал мнение, что США не готовы к обострению отношений с Россией. По его словам, американские инструкторы не подготовили ни одной армии в мире, чтобы она проявляла высокую боеспособность после обучения.

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