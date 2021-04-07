Мирный житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве

Мирный житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на взрывном устройстве в районе донбасского села Желтое.

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР. По данным ополченцев, пострадавший с тяжелыми осколочными ранениями был госпитализирован.

"По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом боевиками 80-й бригады ВСУ", — приводит РИА "Новости" слова представителя милиции.

Ранее в ЛНР заявили, что один подросток погиб, один ранен при подрыве на минах на берегу Северского Донца у линии соприкосновения в ЛНР. Официальный Киев был обвинен в дистанционном минировании территорий ЛНР по берегу Северского Донца.

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