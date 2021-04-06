Под Луганском подросток подорвался на мине

В городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики двое подростков подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них в итоге получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По предварительным данным, устройство было установлено в период активных боевых действий и в ходе них не взорвалось.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ожидают провокационный огонь украинских силовиков. Вероятны также постановочные обстрелы, якобы со стороны непризнанных республик. Всё это нужно, чтобы создать в глазах западных представителей картину обострения ситуации.

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