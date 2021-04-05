В ДНР ожидают провокаций со стороны украинских силовиков

В ближайшие дни украинские силовики ждут американских гостей на подконтрольной Киеву территории Донбасса. И им нужно будет показать картинку "обострения".

"Нашей разведкой получены данные о запланированном с 6 по 8 апреля прибытии в зону операции объединенных сил делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине с целью ознакомления с обстановкой", — сообщил в понедельник, 5 апреля, заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Согласно полученной информации, делегация намерена посетить Лоскутовку, Артёмовск и Авдеевку, находящиеся под контролем Киева. Вместе с американскими кураторами приедут журналисты семи телеканалов и информагентств, сообщает РИА Новости.

Исходя из этого, в ДНР ожидают, что украинские силовики будут вести провокационный огонь. Вероятные также постановочные обстрелы, якобы со стороны непризнанных республик. Всё это нужно, чтобы создать в глазах западных представителей картину обострения ситуации.

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