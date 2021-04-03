В Крыму вежливо попросили Украину и НАТО не будить русского медведя

В Крыму посоветовали Украине и НАТО хорошенько почитать историю, прежде чем пытаться разбудить русского медведя: "Если не история, то жизнь научит".

Ранее представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что крупнейшие со времён "холодной войны" учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для "отработки вооружённого противостояния с Россией". По его словам, основное направление "боевых действий" — это Балканы, Крым и "всё, что севернее Крыма". Дипломат уточнил, что это открытые данные, и скрывать их никто не собирается.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец напомнил, что в российской истории подобные моменты уже неоднократно были, и всегда заканчивались плачевно для агрессоров — что в 1812 году, что в 1941. Впрочем, тех, кого история ничему не научила, научит сама жизнь, отметил он.

"Провокаторам не стоит будить русского медведя. Он свою берлогу будет защищать до последнего. И заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести", — сказал Чегринец в комментарии для РИА Новости.

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