В Киеве заявили, что готовятся к войне за Крым вместе с НАТО

Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович объяснил прямым текстом, зачем нужны учения НАТО Defender Europe 2021.

В мае-июне в Европе пройдут крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Defender Europe 2021. Основной задачей участников является отработка наступательных и оборонительных действий в прибалтийском и восточноевропейском регионах. Альянс уже прорабатывает логистику предстоящих учений. В качестве стран-партнёров в них примут участие Украина, Грузия и Молдавия.

"Масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021 — это переводится "защити Европу". Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Чёрного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом, война с Россией, тема вооружённого противостояния с Россией", — заявил Алексей Арестович в эфире Ukrlife. TV.

Он также добавил, что основной фокус учений направлен на "Балканы, Крым и всё, что севернее Крыма". И никто этого не скрывает.

Следует отметить, что после того, как 1 апреля по телефону поговорили министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин, а 2 апреля — президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден (в обоих случаях Украине была обещана "безоговорочная и непоколебимая поддержка"), градус воинственной риторики со стороны Киева в адрес России в очередной раз резко повысился.