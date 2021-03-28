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В Иордании решили создать свободную от коронавируса зону для туристов

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Иордания планирует создать свободную от вирусов "золотую зону” для туристов, которая будет включать Вади-Рам, Петру и Мертвое море, сообщает Arab News. Об этом пишет РИА "Новости".

В Иордании решили создать свободную от коронавируса зону для туристов

Министр связи и массовых коммуникаций Сахер Дудин заявил местным СМИ, что въезд на эту территорию будет ограничен. Все посетители должны буду пройти вакцинацию.

Это правило будет применяться как к гостям, так и к местным поставщикам и работникам сферы туризма, добавил он.

По словам генерального секретаря министерства туризма и древностей Имада Хиджазина, министерство здравоохранения позаботится о том, чтобы зона была безопасной для всех заинтересованных сторон.

"Нам нужно, работать вместе, чтобы вакцинировать всех людей, которые живут в этом районе, и тех работников туризма, которые находятся в постоянном контакте с гостями, в том числе сотрудников ресторанов, водителей, гидов и тех, кто снабжает отели едой и другими предметами первой необходимости”, — сказала генеральный менеджер туркомпании Ханна Савала,.

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Автор: Алексей Корнеев
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